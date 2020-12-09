Eason開Live為《求其》解畫

陳奕迅（Eason）早前推出廣東歌《是但求其愛》，該曲由林家謙作曲，小克填詞，Eason及林家謙聯手監製，內容講述愛路上的怯弱無奈。探討現代人談戀愛是寧缺勿濫，還是寧濫勿缺？如果對愛情取態屬是是但但，求求其其，愛得不深，分手就不會太傷心？



該曲推出後，引起網上熱烈留言和討論，短短兩星期已有不少樂迷已在留言表示對歌詞和MV都有不同意見和疑問，有人指「導演麥曦茵嘅故事係講緊四角戀」，有人話「林家謙嘅旋律有感染力」，亦有人認為「小克嘅詞一針見血，參透愛情。」Eason看過不同的留言後，決定於本周五晚上9時，聯同林家謙、小克和麥曦茵，一起在他的社交網及短片頻道開Live，解答樂迷留言兼「吹水」！



