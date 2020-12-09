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安排新片串流同步播　路蘭轟華納電影短視

2020-12-09 列印
■基斯杜化路蘭執導的《天能》今年8月在戲院上映。
■《沙丘瀚戰》導演Denis希望該片能在戲院上映。
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　　華納兄弟電影日前宣佈，明年17部在戲院上映的新片，開畫當日將會同步在串流平台HBO Max上架1個月，有份投資受影響新片《哥斯拉對金剛》及《沙丘瀚戰》的傳奇影業表示，事前全不知情，已就有關安排向華納發律師信！

　　《TENET天能》名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）亦開腔炮轟華納道︰「部份業界最大的製片人及巨星……醒來發現他們為最差的串流平台工作。」他直斥華納的決定「非常、非常、非常、非常混亂……你（華納）所做的事就是以疫情做藉口，爭取短期利益，這樣真的很不幸，對整個行業都不健康」。

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