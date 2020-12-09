遺孀陳宛蔚：老公一生精采沒遺願 錢國偉設靈 逾百好友送別

「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月27日因胰臟癌病逝，昨日在沙田大圍寶福紀念館設靈，摯親友好紛親臨致祭。錢國偉生前廣結人緣，靈堂放滿親友致送的花圈，先後到場致祭的圈中人逾百人！



錢國偉（Wilson）的喪禮將以佛教形式進行，今日舉行大殮儀式後，靈柩將奉移火葬場火化。家人昨為錢國偉設靈，大會因應疫情，靈堂僅安排150人入內，親友須分批相隔10分鐘進場致祭，並遵守防疫規例配戴口罩進場，有病徵者則不予招待。



靈堂內外放滿眾多演藝界好友致送的花圈，致送花圈者包括劉德華、張學友、郭富城、成龍、周星馳、陳慧琳、蔡卓妍、鍾欣潼、張家輝、任達華和張智霖夫婦等。



錢國偉遺孀陳宛蔚與女兒彥彤的心形花圈，放在錢的遺照前位置，兩邊位置放有曾志偉、錢嘉樂夫婦、張衛健、蘇永康、梁漢文、許志安、古巨基、古天樂、楊受成等致送的花圈。



祭品有薯片漢堡包



傳媒獲安排入錢國偉的靈堂上香致祭及拍攝新聞照片，進場前須量度體溫。靈堂以白色簡約佈置，錢國偉的遺照選用雙手托頭微笑照片，旁邊佈滿白色鮮花和燭台，並放有薯片、漢堡包、砵仔糕及夾餅等祭品，場內亦設屏幕播放錢國偉的生前片段。



錢國偉的伯樂曾志偉不在港未能出席喪禮，其生前好兄弟鄭伊健、林曉峰（阿Lo）、錢嘉樂、黎諾懿、林珊珊、黎芷珊及蒙嘉慧等坐家屬席，伊健悲傷得雙眼通紅。獲錢國偉賞識接拍《四葉草》系列劇集出身的唐詩詠，大讚伯樂錢國偉是很好的人；姚子羚憶起錢國偉更不禁落淚！



錢國偉的遺孀陳宛蔚受訪時心情平靜，時現笑容時泛淚光，她先感謝各方關心，指老公雖然生命短暫，但過了精彩人生，並代他感激這生遇到的人和事，無論好與壞都成就了他精彩一生！她坦言自己亦要面對，會秉承老公「做到最好」的精神，照顧好自己和女兒，她知道老公是開心的人，這天是歡送他的派對。



陳宛蔚：今後努力生活



陳宛蔚坦言女兒經常要找爸爸，因老公很疼錫女兒，她有跟女兒談過爸爸已離開，女兒在知與不知之間，需要時間適應和處理，並指老公過了充實的一生沒遺願。陳宛蔚坦承老公是家中經濟支柱，她感受到很多朋友關心和愛護，自己之後都會工作，努力生活！



錢嘉樂坦言不捨得好友也要面對。阿Lo坦言「肥仔」（錢國偉）以整個人生告訴大家怎樣過精彩生活，無論面對家庭、工作、朋友各方面都很好，慶幸能陪他和其家人度過這期間，希望大家都身體健康！