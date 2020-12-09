紀念冊載溫馨家庭照 好友撰文悼錢國偉

治喪委員會為錢國偉（Wilson）製作紀念冊，紀錄其生平點滴，由陳志雲寫序，圈中好友包括唐詩詠、姚子羚、陳自瑤、Big Four、古巨基、鄭中基、方力申及李克勤等均有寫下感言悼念。



紀念冊紀錄錢國偉與妻女一家三口的溫馨點滴，陳宛蔚以「阿B」稱呼老公Wilson，坦言遇上他是一生最大的幸福，自女兒出生後，對她們如公主般寵愛。Wilson患病後即使辛苦亦一直堅持，最後她希望老公放心，她會努力把女兒照顧成快樂的孩子，把他的開心基因在女兒身上再發光！紀念冊還有不少照片，紀錄Wilson精彩的一生。