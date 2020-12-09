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與Wilson合作無間 安仔健仔蘇康致祭

2020-12-09 列印
■（左起）安仔、健仔和蘇康拜祭錢國偉。
■紀念冊收錄錢國偉與BIG FOUR的合照。
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　　許志安、張衛健和蘇永康因合作BIG FOUR演唱會，與錢國偉（Wilson）建立深厚友情，安仔　　昨晚到靈堂致祭，稱掛念對方，會延續其精神。健仔則多謝Wilson示範做一個勇敢男人，身體力行愛身邊人，大家關係好到應該叫BIG FIVE，製作經驗豐富的Wilson更是他們的大腦，希望他的家人能節哀；蘇永康則稱Wilson會長留在他的心中。
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