首演排球員笑料百出 ﻿MIRROR﻿﻿四子﻿﻿互窒狂爆瘀事﻿

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）、Edan（呂爵安）和Tiger （邱傲然）最近在ViuTV劇集《男排女將》飾演熱血排球運動員。由於四子都唔叻打排球，拍攝時鬧搞出不少笑料，特別是當中公認最屎波的Edan，加上他忍唔住笑，更連累大家NG，最搞笑他訪問期間永不認輸，俾其他成員圍攻依然死撐，相當有體育精神。



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森



服裝：izzue 場地：Nutshell Hong Kong



四人都話本身唔叻打排球，當初試鏡為爭取角色，竟以不同藉口跟排球拉上關係，譬如Edan就話阿妹識打排球，到他拍攝時當然出事，其餘三人更直指他最屎波。Tiger解釋：「我係用呢個考慮因素，我同佢搓波嘅時候，佢執波多啲。」但Edan卻死撐，「因為我啲波太高難度，佢哋接唔到，佢哋水準未夠。」Anson忍唔住暗寸話：「佢有時特登打啲波去咗第二個場，想我哋去追返嚟，係用心良苦嘅，等我哋有多啲體能訓練，不過如果Roll緊機唔使訓練我哋就最好。」 Jer補充：「但係拍劇就唔好咁多呢啲（訓練）囉！」



鼻窿出事



講到拍攝時難忘事，Jer自爆因同肥仔及193掛住講笑吹水，搞到俾導演鬧，「因為同佢哋太熟，由《造星》到依家，就會放鬆咗，會講笑，有時傾偈唔係太集中，咁樣喺片場係有少少唔專業嘅。我哋試過俾導演鬧『你唔相信呢場戲就唔好拍啦！』嗰場戲講我哋係笑Anson唱歌，導演鬧完之後，我哋全部好認真去做番。」



不過，四子的蝦碌嘢，甚至搞到cool cool地的鄧麗欣（Stephy）都笑埋一份。Edan說：「有場本嚟Stephy同顧定軒好認真喺度講緊嘢，但係Jer一見到我個樣無端端笑咗出嚟。」Jer解釋：「因為佢有時啲戲係好尷尬，我講Edan呀！人哋好認真做緊場戲，但係佢無端端喺度擴張咗佢個鼻窿，我記得我嗰時講咗一句『好』，佢就咁樣啦！（扮Edan表情）。」Anson再補充：「因為佢（Edan）好多時忍唔到笑，所以佢自己喺度震囉！」Jer話有過這次經驗後，學識了借視線，之後拍攝都不敢再望Edan個樣。最後他們又爆Tiger為一場沙灘晒肌戲，狂操身材搞到連排球衫都差點着唔落，「導演見親我就鬧，你唔連戲呀！因為差咗成10磅。」



