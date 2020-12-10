摯友扶靈送最後一程 錢國偉化輕煙 陳宛蔚不捨：慢慢行

「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月病逝，前晚設靈獲逾百親友到場致祭，昨於沙田寶福紀念館舉行大殮儀式後，靈柩奉移火葬場火化。錢國偉的遺孀陳宛蔚目送亡夫靈柩送入火葬場時，不捨地細聲對亡夫說：「唔使急，慢慢行。」



錢國偉（Wilson）的遺孀陳宛蔚、好友鄭伊健、蒙嘉慧、林曉峰、黎諾懿等，昨日一早到寶福紀念館打點，大殮儀式後，伊健、林曉峰、錢嘉樂、張衛健、方力申、黎諾懿、阮兆祥和Nelson齊為摯友扶靈，陳宛蔚捧着錢國偉遺照哀送亡夫靈柩移上靈車，靈車隨後駛往火葬場。



靈車抵火葬場後，工作人員示意陳宛蔚可向亡夫說幾句話，她目送亡夫的靈柩時輕聲說：「唔使急，慢慢行。」陳宛蔚與錢國偉的兩歲女兒Abby低調抵火葬場殯儀禮堂，火化儀式結束後，陳宛蔚和由女傭抱着的Abby先後離開。



兩歲女兒掛念亡父



林曉峰接受訪問時指昨日很圓滿，大家開心地送錢國偉最後一程，雖然大家非常不捨得，但重溫他的生前片段，可見「Wilson是一個很有鬥志的人，會帶開心給身邊朋友，今日大家祝福他有一個好好的完結。」



問到陳宛蔚的情緒如何，林曉峰道：「你問我們傷不傷心、囡囡有冇掛住爸爸？這就一定會，所有朋友都會不開心，我們會互相支持，今日是Farewell party向他講拜拜。」陳宛蔚前日表示會外出工作，努力賺錢養家照顧女兒。問林曉峰會否幫忙搭路安排？他說：「我們的燦爛人生是Wilson給的，Wilson的燦爛人生中有大家，朋友之間一步步來，等陳宛蔚的心情重整好，才去重新迎接挑戰，最重要都是希望大家身體健康。」