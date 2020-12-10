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余慕蓮病情趨穩定 未悉99歲母親離世

2020-12-10 列印
■余慕蓮小時候常隨母親鄧美美出入片場。
■余慕蓮的病況繼續好轉。
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　　83歲資深演員余慕蓮（魚毛）早前因肺部纖維化被送院，一度在ICU留醫，至上月中病情開始好轉，轉往加護病房。她的友人昨日透露，魚毛目前情況穩定，無生命危險，並已轉往大房，但仍未能進食，要從鼻孔輸入營養液，目前亦未能自行呼吸，要靠喉嚨造口插喉呼吸，故未能說話。

　　疫情下親友不能探望魚毛，精神奕奕的她感覺很悶，幸在醫護協助下，能跟朋友視像見面。另外，有消息指與魚毛關係疏離的99歲母親、粵語片演員鄧美美，已於本月7日在美國洛杉磯離世，鄧多年前已入住當地護老院，並要以輪椅代步。友人有感魚毛的情況，不宜告知其母死訊。圖：資料圖片
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