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富二代否認將迎娶 廖碧兒搭電車散心

2020-12-10 列印
■廖碧兒分享坐電車片段。
■碧兒與盧啟賢（後排左）10月初傳出「婚訊」。
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　　現年41歲的廖碧兒與「富二代」盧啟賢分手後傳復合，施家殷今年10月初在社交平台留言恭賀廖、盧將於明年3月結婚，廖碧兒當時不作回應，亦未有否認婚訊。

　　近日有報道指盧啟賢受訪時直接否認與廖的「婚訊」，並澄清雙方只屬朋友關係，連戀情亦予以否認。有關言論曝光後，廖碧兒昨天在社交網分享坐電車片段，戴上口罩的她難掩笑意，並不忘提醒大家要繼續積極防疫，似在散心的她未有談到感情生活。
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