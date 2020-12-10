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雷有輝個唱延期安排退票

2020-12-10 列印
■雷有輝的個唱一波三折，因疫情宣告要再延期。
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　　本港爆發新冠肺炎第四波疫情，政府收緊社交距離措施，表演場地須關閉，雷有輝的處男個唱、原訂於下月舉行的《PAT Music Over Rainbow雷有輝音樂會》無奈宣佈第四度延期，由於尚未確定演出日期，主辦單位決定安排向已購票者安排退票。
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