龔嘉欣牀戲猛扯 羅天宇險失底褲

龔嘉欣、羅天宇、石修和劉溫馨等，昨日齊出席劇集《香港愛情故事》記者會。嘉欣與天宇在劇中有激情牀戲，只穿內褲上陣的天宇自爆險被嘉欣扯甩底褲，亦要穿三條打底褲，兩人更即場重演該場重頭戲！



嘉欣憶述拍攝情況時笑道：「他（天宇）不停同我講唔好除埋裏面嗰條……好煩！」天宇笑言：「怕嚇親人……最好唔好扯到啲咩出嚟。」



有指嘉欣與大馬富二代Bryan分手，嘉欣稱這故事不是真的，由始至終都沒這回事，影響對方不好意思，又怕被人誤會她已封盤。有報道指她分手後仍有豪宅和名車，她說該物業是首置要供款。