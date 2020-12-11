扮美少女戰士出事 ﻿蘇皓兒被綁 搞到又紅又痺﻿

不時在社交網派福利的「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）在hmvod網劇《把砒霜留給自己》中，與余潔瀅飾演私影妹，劇中的Chloe為賺外快，Cosplay美少女戰士，卻遇上變態「龍友」，慘被綁起的她玉手當災，搞到又紅又痺！



「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）在《把砒霜留給自己》中扮演的私影妹，對劉志偉飾演的有型龍友有好感，豈料對方是個變態佬，竟將她迷暈綁在牀上，慘被五花大綁的Chloe求救無門，幸有另一位「龍友」小肥殺到護花對付劉志偉Chloe就嚇到落淚，而余潔瀅則突然失蹤！



Chloe表示拍Cosplay戲份很好玩，「我未玩過Cosplay，第一次着美少女戰士件衫，然後俾一班男人係咁影，情節都幾得意，但最辛苦係拍綁喺牀嗰場，因為我喺牀度係咁掙扎，都綁咗成兩個鐘，雖然唔係綁得好緊，但都勒到紅晒，隻手都有啲痺！」



