扮美少女戰士出事 ﻿蘇皓兒被綁 搞到又紅又痺﻿

「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）在《把砒霜留給自己》中扮演的私影妹，對劉志偉飾演的有型龍友有好感，豈料對方是個變態佬，竟將她迷暈綁在牀上，慘被五花大綁的Chloe求救無門，幸有另一位「龍友」小肥殺到護花對付劉志偉Chloe就嚇到落淚，而余潔瀅則突然失蹤！
Chloe表示拍Cosplay戲份很好玩，「我未玩過Cosplay，第一次着美少女戰士件衫，然後俾一班男人係咁影，情節都幾得意，但最辛苦係拍綁喺牀嗰場，因為我喺牀度係咁掙扎，都綁咗成兩個鐘，雖然唔係綁得好緊，但都勒到紅晒，隻手都有啲痺！」
九龍灣麗晶花園第六座爆發新冠肺炎疫情，二樓D室早上月二十三日有一名跳舞人士確診，與其同住的兩人受感染，其後病毒疑在D室座向垂直擴散，令三樓、三十四樓及六樓D室共四名住戶先後染疫，同座中高層D室一名住戶...
2020-12-11
長征十一號運載火箭昨日凌晨四時十四分在西昌衞星發射中心，以「一箭雙星」方式將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」送入預定軌道，發射成功，此任務更是長征系列運載火箭的第三百五十五次飛行。 「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」由兩顆小衞星採用共軛軌道星座佈局。用以全天監測引力波、伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發等高能天體爆發現象進行研究，以了解中子星和黑洞等緻密天體的併合過程。
2020-12-11
美國聯邦貿易委員會（FTC）、四十六個州、哥倫比亞特區（首都華盛頓），以及位於太平洋的屬土關島周三宣佈採取聯合行動，入稟法院控告科網巨企facebook觸犯反壟斷法例。據了解，若勝訴可能會迫使facebook「拆骨」，或會被迫出售社交平台Instagram、即時通訊服務WhatsApp和其他業務。 聯邦貿易委員會發表聲明稱，會要求法庭頒佈命令，要求facebook把部份資產包括Instagram和WhatsApp從主體業務中剝離。入稟狀中要求法庭裁定facebook當年收購Instagram和WhatsApp的交易屬違法。 紐約檢察長詹姆斯稱，在其他競爭對手可以挑戰其壟斷地...
2020-12-11
豪宅物業頻錄成交，市場指，中半山愛都大廈1座中層A室，面積2888方呎，屬四房單位，以8380萬連車位易手，呎價29017元，屬市價水平。 中原地產九龍豪宅高級分區經理麥少基表示，九龍塘Eight College連平台特色戶，面積1777方呎，四房連雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，擁881方呎平台，原叫價5900萬，終連同雙車位以5558萬成交，呎價31277元，新買家為本地人士，居於外區。原業主於15年以4810.8萬連雙車位購入，現沽貨帳面獲利747.2萬離場，升值16%。 世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢歡泰花園單號屋，面積1816方呎，三房連工人房間隔，望海景...
2020-12-11
中美關係緊張，華府禁止美國公司和個人於明年1月上旬起，投資31間被指受中國軍方持有及控制的中國公司，多家指數公司醞釀踢走上榜的中資股。繼上周富時打響第一槍，剔除多家被制裁的中資企業後，標普杜瓊指數（S...
2020-12-11
韋斯咸今晚英超獨腳戲作客列斯聯，有對方剋星查洛保雲壓陣之餘，還有烏克蘭前鋒耶莫蘭高克服新冠肺炎復出，有力撕破有後防主力羅賓高治因傷缺陣的敵軍防線。鐵錘幫聯賽作客有望二連捷，二點九倍客勝捧得過。（Now621台周六凌晨4:00直播） 查洛保雲前一輪二比一勝阿士東維拉交出一入球一助攻，英超累積四入球一助攻成為韋斯咸首席射手。此子以往效力侯城，英冠多次跟比爾沙指揮的列斯聯交手都有出色表現，其中一八年十二月作客列斯聯梅開二度領軍淨勝兩球，故揚言今晚重溫舊夢：「兩軍季初都表現不俗，預料會有一番惡鬥，我會全力士哥助球隊全取三分。」 拍檔查洛保雲大勇 韋斯咸雖然上輪半場領先一球，...
2020-12-11
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
姜糖等足4個月，親愛嘅姜濤終於完成台灣偶像劇《超感應學園》拍攝回歸嘞！「姜糖」趁他返港即送大禮，成功推他入圍叱咤「我最喜愛男歌手」最後五強，可惜即惹來是非，指他將Eason陳奕迅和哥哥張國榮踢出局，姜...
2020-12-11
雖然疫情仍然持續，不過生活都需要過得有儀式感，不如趁今年就快過，好好獎勵一吓自己同身邊人，喺屋企都可以食得好好㗎！而家東港城推出外賣自取美食優惠「Takeaway餐飲激賞」，優惠仲合共高達53折，等大...
2020-12-11
蘇銘倫收到衞生署要求須接受進一步新型冠狀病毒檢測，周日未能出賽，其座騎將易配以下騎師：第一場「悅跑得」易配何澤堯、第二場「歡樂小子」易配莫雷拉、第三場「格萊美」易配波健士、第四場「好好瑪」易配何澤堯、第五場「錶之智能」易配巴度、第六場「錶之未來」易配潘明輝、第七場「頌讚火星」易配莫雅、第八場「樸素無華」易配潘頓、第十場「聚才」易配莫雅。 馬場浮世繪
2020-12-11