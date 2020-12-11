下年50歲仍未更年期 ﻿江美儀﻿﻿瘋狂跑步成全馬選手﻿

雖然江美儀喺TVB新劇《使徒行者3》中只做串星，但同苗僑偉嘅悲劇收場，病重離世嗰幕令不少觀眾流晒眼淚。近年改簽TVB一年一劇嘅江美儀本打算外闖，無奈疫情下打亂計劃，但正好多咗時間增值同做運動，愛上跑步後，美儀嘅新陳代謝好咗，明年「入五」的她仲自爆仍未到更年期。採訪：方騫平 場地：貝爾特新蒲崗九龍酒店



繼《殺手》後，江美儀於《使徒行者3》演出同樣引人入勝，美儀演出時一樣難捨三哥：「埋位時我第一時間叫三哥除衫，將外衣披喺我肩膊度。三哥就建議播埋洗腦歌《愈難愈愛》，導演睇playback喊到眼紅紅。」



由於疫情下少咗工作，江美儀有更多時間陪伴家人，仲搵老師執正番啲普通話、學日文及做運動，好有正能量：「近年一有時間就去跑步，今年5月本來報名去日本跑馬拉松，可惜取消咗，惟有留喺香港參加線上半馬馬拉松，再喺7日內累計跑咗共44.4公里，將有關紀錄登記番成為富士山馬拉松全馬選手，都好有滿足感。」因為限聚令影響，美儀表示好耐冇同發哥跑步，但佢無偷懶。「都有交『功課』話佢知狀況，佢好留意跑友動態，都知我報名參加馬拉松，佢有提醒我要注意跑姿，但都扭親，可能着錯跑鞋。」



因為應付跑馬拉松，美儀體重得番100磅，她更影響埋唐詩詠跑步，詩詠仲拉埋黃翠如落水：「詩詠自從跑步後冇咗水腫，上鏡sharp啲，其實大家都想身體健康啫。呢年我出汗排毒，加上夏天Keep住用凍水沖涼，又冇開冷氣，皮膚都冇咁乾。」至於係咪延後咗更年期？她笑住自爆：「我仲需要用（M巾）。我成個線條唔同晒，連patpat都挺啲，睇番三年前拍《誇世代》，當時塊面好圓，o依家呢個狀態，啱嘅人應該好快會出現。」



