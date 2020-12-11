跟離世愛貓許下承諾 ﻿袁文傑楊證樺﻿﻿關注動物權益﻿

剛宣佈跟拍拖9年女友張潔蓮入紙註冊結婚的袁文傑，早前跟楊證樺（阿Man）零晨收到消息，山火逼近「大樹下善待動物站」，一班可愛小動物隨時葬身火海，兩人即出心出力到現場幫忙動物撤離，兩人當晚睇到香港人愈來愈愛護動物都好感動。傑哥坦承近年受愛貓影響，更加關注動物權益，早前愛貓離世他更許下承諾會多幫忙牠的兄弟姊妹，今次事件只是交了一次功課。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森



傑哥當晚跟阿Man收到朋友這個消息，便即時出動幫手動物撤離，因為兩人跟「大樹下」的小動物早已認識。傑哥說：「本身『大樹下』其中一個負責人，係我合作過公司嘅同事嚟，佢好熱心幫助動物，變咗我會留意呢個場，都有探訪過啲動物。」近年開始經營寵物用品生意的阿Man，早前更辦活動為「大樹下」籌款。



這次撤離事件，令傑哥同阿Man都感受好深，傑哥坦承仲未冷靜到，「我一樣唔會冷靜，每次呢啲時節就會出現呢個情況，肯定係人為啦！如果今次真係走唔切性命受到影響，又冇人要負責，又冇得拉佢，唯有靠自律。」對於不斷有虐待動物事件出現，阿Man認為最重要是教育，所以他從小就教兩個兒子愛護動物，「我哋屋企有兩隻八哥同一隻摺耳貓，兩個仔同佢哋由細玩到大，好似兄弟姊妹咁，教育要由細培養。」



傑哥承認十多年前養了愛貓「囝仔」令他改變很多，今年8月10歲的「囝仔」患癌病離世，令他更多參與義工工作，「正式去呢個路，都係最近我隻仔8月份走埋，因為我隻仔先令我開始留意動物嘅新聞，動物嘅消息，佢走嘅時候我喺佢耳邊講過，『囝仔爹哋會盡力去幫多啲你啲兄弟姊妹』，係我對阿仔嘅承諾（幫手撤離係咪對囝仔有交代？）我會話係交咗一次功課先。但事件令我了解到香港人關心動物嘅意識強大咗，動物令大家團結同齊心。」



