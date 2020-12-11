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視薯片朱古力如糞便 ﻿崔碧珈減肥秘訣﻿﻿拒絕加工食物﻿

2020-12-11 列印
■敬業樂業的Anita不為長期保持身段而感壓力。
■Anita認為生酮飲食是最有效的修身方法。
■試過各種減肥方法的Anita曾一日喪做4、5小時運動。
■密切留意《頭條娛樂》FB專頁，Anita將與陳偉成教大家Fit爆健身操！
■Anita相信角色不受身形局限。
■Anita稱穿緊身Sports bra做運動及每晚按20分鐘胸便不會縮胸。
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　　減肥是女人的終身事業，32歲的崔碧珈（Anita）入行後努力健身加控制飲食Keep住「36G最強Body」！Anita強調唔怕人談論身材，亦會在演藝方面多下苦功，「希望有日大家Focus喺我啲戲。」講到愛情，去年回復單身的她坦言好期待新戀情。

撰文：黎寶倫　攝影：李維隆 場地：Wow Fitness CWB

化妝：@bystephmakeup　髮型：admix hair [email protected]

　　崔碧珈自12歲開始貪靚Keep fit，惜當年用錯方法，日隊廿幾個蘋果，磅數不跌反升，後來明白到「肌肉量」才是修身關鍵，她開始勤力健身並調整心態，成功練出36G、25、35火辣身材，去年更推出個人寫真《崔碧珈的生酮秘笈》分享減肥秘方，「細個會覺得好辛苦，點解我一定要瘦？反而人大咗心理調整好，見到薯片、朱古力就假設好似見到糞便咁，你係真心唔想食。食嘢唔應該諗節食，係應該諗有乜食得同唔食得，我而家通常會食原始食物，如食牛扒但唔食牛丸，食到7、8成飽就OK。」

　　長期於幕前保持最佳狀態，想必很大壓力吧？入行前已自定戒條的Anita認為，維持身段、言行謹慎是當藝人附帶的Must，故也心甘命抵，不過她否認對自我要求高，只是個性較自律、有規劃，「能力範圍做到都會去做，由細到大我都好有計畫，我要知每日起身做啲咩，就算淨係去睇戲、同朋友打波或瞓足一日，否則會冇安全感。（另一半好大壓力？）人夾人啫，包容到我嘅性格先會走埋一齊。」提到曾寸舊愛吳浩康「扮上進」，將365日行程排得滿滿的她期待新男友，「我鍾意啲人有目標，目標係幾高或幾低都要Set。」並謂不抗拒圈中人，最緊要啱傾及有共同嗜好。

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