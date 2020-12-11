爆彭秀慧將《造星III》搬上舞台 ﻿Odi班長﻿﻿為花姐道歉感動﻿

早前花姐接受《頭條》專訪講《全民造星III》時，點名向參賽者Odi（陳康琪）和班長（李明憲）道歉，直認太主觀睇錯人。目前進入30強的Odi和班長聽了感動到眼濕濕，講明會努力唔會令花姐失望，但他們承認比賽學到一切終身受用，特別感謝導師彭秀慧（KP）教導，更大爆KP有意將演出以唱片及舞台方式再度呈現。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



服裝：FILA 場地：Dance Union @ Sunny wong



花姐專訪中讚Odi非想像中差，「佢肯放低呢4年經驗，聽人講去改變，好謙卑去學習。」而一度令她鄙視的班長，亦有進步，「我心諗你入圍我喺60樓跳落嚟！（KP：佢話搵香港邊座樓有60樓）我哋每次取笑完佢之後，佢係會返屋企諗點樣做好啲。」Odi話估唔到花姐留意自己，「佢反而質疑番自己係咪先入為主，原來我anytime佢真係望住我，我真係唔可以令佢失望。」而班長就覺得受寵若驚，「佢咁高高在上，真係要請佢食番餐飯。（唔搵個60樓叫佢跳？）搵個60樓去食飯，我都唔係好想搞出人命嘅，希望佢之後改變主意，唔好睇唔開啦！」



相對於不被花姐睇好，Odi和班長認為網民負評傷害性更大，班長坦承一度有輕生念頭，「 其實都有諗過少少睇唔開㗎！有一下啫！（Odi：諗諗吓又會覺得唔係好抵喎！一下掉低晒啲嘢就唔值得囉！不過嗰時真係好唔想出街，唔想俾人認得自己。）我都收埋咗自己一排，我都唔知點解我又冇做過啲乜嘢，佢哋叫我『快啲走唔想睇你！』」



不過，Odi和班長認為參加《造星III》是上了終身受用寶貴一課，兩人點名要感謝導師KP，Odi說：「好彩佢早鬧，唔係我可能會嘥咗更多時間，真係好多謝KP，呢3個月喺佢身上學咗好多嘢。」他們又大爆跟KP仲有另類合作，Odi說：「我哋覺得電視機睇同現場睇係唔同，係成個B Team，未知A Team點，係KB諗出嚟，佢覺得做咗咁好作品唔好嘥，可能都會錄多次CD version soundtrack，因為我哋啲編曲都係重新編過。」



