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姬嘉鐸袋1000萬美元撐《神奇女俠》串流播

2020-12-11 列印
■姬嘉鐸期望《神奇女俠1984》盡快上映。
■姬嘉鐸和Patty被指分別獲得額外1000萬美元。
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　　姬嘉鐸主演的《神奇女俠1984》將於今年聖誕檔期上映，同日會在串流平台點播，是華納首部戲院與串流同步推出的電影，有關安排令依賴大片票房收入的戲院大表不滿。

　　《神》片導演Patty Jenkins和姬嘉鐸表明歡迎華納有關安排，稱不希望該片再度延遲上映。昨日有傳華納除原有酬勞外，額外支付她們每人1000萬美元（約7750萬港元），令她們支持華納將《神》片同步放上串流點播！圖：資料圖片

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