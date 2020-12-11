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黎耀祥期待與雯女再合作

2020-12-11 列印
■祥仔大爆姚子羚「目及仔好開心」。
■雯女和祥仔合作的《巾幗》系列大獲好評。
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　　黎耀祥昨日出席新劇《拳王》拜神儀式時，踢爆同劇的姚子羚「目及仔好開心」，姚即怕醜地說：「不要這樣說啦！大家會以為我狼虎之年！其實個個都正！」

　　有指鄧萃雯將回巢拍攝《巾幗梟雄4》，祥仔直認劇組曾詢問檔期，但未有詳情，他亦甚期待跟雯女再合作，更拋出《巾幗》金句，「人生有幾多個十年，也想看看大家的演技有否變化。」

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