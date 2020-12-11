戶田惠梨香松坂桃李 地下情開花結果閃婚

32歲日本人氣女星戶田惠梨香和同齡的松坂桃李，6年前合作爆笑日本電影《愚人節》結緣，兩人在片中更有激吻鏡頭，其後分別與其他藝人傳過緋聞，原來兩人無聲無色發展「地下情」！



戶田和松坂昨日透過事務所宣佈閃婚喜訊，哄動東瀛娛圈！松坂表示︰「我會比以往抱有更大的責任感及覺悟」，戶田撰文道︰「今後我也不會忘記對各位感恩之心，繼續作為演員努力向上」。松坂曾與綾瀨遙發展「姊弟戀」兩年，被指「談婚論嫁」但終告分手；戶田則曾戀上拍檔成田凌，緋聞男友名單則包括：松山研一、綾野剛和勝地涼等等合作拍檔！



