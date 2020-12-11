羡慕Ian有肌 撼贏Eason入圍「最喜愛」五強 姜濤嚇親坦言未夠班

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Lydia Yung &Denny [email protected] Private I Salon
化妝：Circle Chong &Tifa @Annie G Chan makeup centre
服裝：Y’s 場地：FWD HOUSE 1881
姜B今次推出新歌《愛情簽證申請》，講偶像身份好難拍拖談戀愛，明顯是自身寫照，佢仲話自己好恨拍拖，「其實點解唔恨呀！？講真我呢個年紀嘅男仔，有邊個唔恨拍拖，對於愛情都有一定嘅衝動，但係冇辦法，入得呢行就好多時候要諗清楚，衝動還衝動，唔可以做傻事。（咩傻事先？）講真拍一段拖未必可以負責。（對個女仔？）都係，對所有人都係，你要畀所有人一個交代。但係我唔會埋怨，因為我知道做呢行就係咁，所以想透過呢隻歌，講吓我哋心聲。」
《愛情》MV姜B搵來同劇拍檔，台灣正妹林思廷（Tammy）任女主角，不過反而令他醋意大發，因姜媽睇完MV就當正Tammy係未來新抱，「佢係我阿媽嘅理想型，哈哈！我一返到香港，阿媽第一句唔係問我喺台灣生活點，佢係問Tammy好好！因為佢本身好希望我喺台灣搵女朋友，佢驚我萬一喺香港拍拖唔方便，如果喺台灣拍拖方便好多。我嗰下有少少不爽，我阿媽竟然關心人哋，多過關心個仔。」
留台激增8 kg
姜媽唔錫，「姜糖」錫番啦！姜B甫回港即有好消息，入圍叱咤「我最喜愛男歌手」最後五強，他覺得好大鼓舞，「係一個好大嘅肯定，代表你做嘅作品，你做嘅嘢有人支持，有人投票你先入到，當然另一方面知道自己入圍唔完全因為作品，好到全香港人都鍾意。」所以他坦承未有信心攞獎，「暫時自己無論係歌唱實力，歌曲令大眾認識嘅程度都唔夠多，所以你頒呢個獎俾我，我都真係唔敢攞，我都知並唔係咁有資格去攞，我fans都同我講，佢哋投我都係為咗入五強，佢哋都唔夠膽投真係嘅最喜愛，我啲fans都好懂事，佢哋話你入五強當贏咗。」對於被指踢走Eason同哥哥，他亦感到好無奈，「哥哥同Eason呢啲已經係另一個level，係我哋所有後輩以佢哋為目標，其實都冇話踢唔踢，因為我哋都已經視佢哋為偶像，點夠膽話踢佢哋出去。講真你攞我同Eason比，攞我同哥哥比，呢啲根本就冇得比較，因為唔同嘅時代音樂都唔同咗，佢哋永遠都係值得尊敬嘅前輩。」
一向受體重及身形困擾的姜B，原來趁住返港隔離期間亦做了不少體重管理，因為留台時激增達8 kg，連平日唔覺肥的面仔都脹埋，「個排係肥到塊面都覺，花姐認真嚴厲同我講，返嚟隔離呢一排，減唔到唔好出嚟。」經過節食同運動雙管齊下，總算回復正常，不過他仲未滿意，「仲有努力空間，我都希望好似Ian（陳卓賢）個劇（指《男排女將》）個身材咁樣。（試過咁嘅身材未？）梗係未！（係你夢想身材？）係夢想嘅身材！（下年其中一個目標？）下年呢個未入計劃住，哈哈！若干年後，希望自己可以有呢一日。」