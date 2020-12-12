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楊明否認拒提供血液樣本罪

2020-12-12 列印
■楊明當日案發後要由警員扶行。
■楊明續准擔保外出候審。
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　　現年39歲的楊明（原名林明樂）本年8月7日晚涉酒後駕駛撞毀石壆，昨於東區裁判法院承認不小心駕駛及門窗玻璃透光度不足罪，但否認拒絕提供血液樣本罪，案件排期於明年3月2日開審，期間他續准以5000元現金擔保外出。

案件編號：東區刑事2365/2020

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