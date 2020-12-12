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蕭正楠出關呻老婆煮臭魚蛋

2020-12-12 列印
■蕭正楠和陳瀅齊出席記招。
■李佳芯晒靚腳谷劇。
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　　蕭正楠、陳瀅及李佳芯等，昨日齊出席劇集《愛美麗狂想曲》記者會。曾與新冠確診者密切接觸的蕭正楠，完成了兩星期隔離檢疫現身，他透露獲老婆黃翠如下廚洗塵，卻呻「點知河粉發霉嘅，魚蛋有少少臭！」

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