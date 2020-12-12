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城城廣州拍戲掀熱話

2020-12-12 列印
■城城拍攝駕電單車戲份。網上圖片
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　　郭富城前日在廣州鬧市拍攝新片，他要駕電單車接載小女孩，工作人員為他推行鐵騎車。當日引來大批途人圍觀追星，紛舉機拍照放上網，有街坊對「稀客」城城大表歡迎，亦有人埋怨繁忙路段拍攝會阻礙交通。

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