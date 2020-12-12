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韓國名導金基德 染新冠客死異鄉

2020-12-12 列印
■金基德享年59歲。 資料圖片
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　　國際知名的韓國導演金基德感染新冠肺炎留醫兩天後，昨於拉脫維亞的醫院病逝，享年59歲。

　　金基德在04年憑《慾海慈航》奪得柏林影展最佳導演銀熊獎，同年憑《感官樂園》奪威尼斯影展最佳導演金獅獎。他曾被女演員指控，拍攝電影《切夫之痛》時對她性侵及虐打，他僅被起訴襲擊罪，最後被判罰款。

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