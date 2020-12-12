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「E Cup Baby」 做空姐被裁感失望

2020-12-12 列印
■劉欣宜自問任職期間「有功無過」。資料圖片
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　　曾當O靚模的「E Cup Baby」劉欣宜，13年離娛圈轉職空姐，香港航空昨宣佈裁員，身為機艙事務長的她於社交網透露收到解僱信，大呻「再一次證明原來炒人真係同Performance係無關係……幫公司執過屎……完全冇諗過會係自己，主要係失望同唔捨得」！

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