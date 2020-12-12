恨攞獎想開Show 談《造星III》賽制好殘忍 MIRROR笑言：好彩唔係今年參加

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上月MIRROR正式出道兩年，隊長Lokman話要出新歌《One and All》賀吓，「生日嘛！梗係搵啲嘢搞吓，新歌點解講兄弟情呢個topic，係因為（疫情）耐冇見，試吓用呢隻歌集合吓大家嘅能量，個MV亦都係特登咁樣設計，想記得返大家之前嗰度力，同埋團結一心，呢首歌就係集合返大家嘅團結。」
製作新歌期間，隊員姜濤、Anson Lo和Stanley正在台灣拍劇，唯有越洋錄音，Anson Lo和Stanley認為過程分別不大，因監製Edward Chan花了不少心機跟他們溝通。此時Anson Lo對Stanley話，「你晚晚都唱歌。（Stanley：你都係！）」記者追問唱咩歌時，Anson Lo忽然變怕醜仔避答，Stanley即解釋：「因為我哋想唱歌唱得好啲、進步啲，每晚會互相唱3首歌俾對方聽，係練習嚟嘅。」被認為唱功不夠好的兩人，私底下有努力下苦功，幾抵讚！
焗阿Jer大晒舞姿
講到生日願望及目標，隊長Lokman坦承有兩個目標好想實現，「最希望我哋album可以大賣啦！推到我哋去做金唱片，呢個係第一個目標；第二個目標係下年如果疫情好返啲，我哋可以開演唱會，做個live嘅演唱會畀大家睇，因為大家都真係技癢㗎！大家都身痕，好想表演，好想見吓啲fans，大家可以有多啲交流最希望就係呢兩樣。」頒獎禮舉行在即，Jeremy就話：「我希望下年呢個團隊可以攞到獎，今年下年都好，希望可以有個獎去鼓勵吓大家，我哋做緊嘅嘢係得到大家嘅支持。（攞咩獎？）組合獎啦！其實咩獎都好啦！」
到阿Jer講時，平日在隊中跳舞唔算標青的他竟然話：「我想快啲跳舞喎！」這句一出，全場即起哄，記者話畀1分鐘阿Jer跳舞Solo，他即縮沙，「骨頭硬，真係跳唔到！」Edan忍唔住，「真係幫你唔到！」大家再次鼓掌焗阿Jer跳舞，花姐見場面失控即主持公道話：「Jer起身跳啦！」阿Jer在AK和Alton教路後，起身以似擺甫士多過跳舞搞笑舞姿找數，全場笑爆！事後副隊長AK幫手解畫：「MJ有個好經典嘅動作，就係企嗰個台乜都唔郁，你（阿Jer）郁幾吓已經好有型啦！」Stanley亦幫拖，「因為跳舞叻嘅人，唔係動作係氣勢，佢做到晒出嚟！」阿Jer再解釋因為早前上節目發現跳舞生疏咗，想多點跳舞練習。
講到最近熱播的《全民造星III》，他們大讚參賽者表現出色，Alton說：「我好respect佢哋一樣嘢，佢哋參加呢個節目係孭多一個包袱，我哋參加《造星》時冇嘢輸，但佢哋企喺呢個舞台嘅時候仲要話俾人知，我哋已經出道咗幾耐，但係可能都冇人識或者去唔到自己心入邊想嗰個位置，節目有一句話係好恐怖『呢一行係摧殘好多人嘅夢想，因為話畀你聽唔得，呢件事殘酷得嚟如果可以成功嘅話，就真係好珍貴啦！』睇到佢哋令我更加珍惜而家擁有緊嘅嘢。」Edan再說：「我哋好好彩玩《造星I》，我哋冇公司嘅，如果睇咗兩年先去參加，今年就冇得參加啦！」其他人即笑指，「唔使㗎！有工作室就得㗎啦！哈哈！」他們又評今年賽制，Edan笑說：「今年賽制好殘忍，好彩自己唔使玩呢一季咋！」Frankie仲話好多表演上兩季都做過，今年再度表演加倍困難。