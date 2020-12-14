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﻿李佳芯走出自我人生路 首部原創劇《愛美麗狂想曲》

2020-12-14 列印
浪漫登場 ■劇中演員聯同監製及多位行政人員，公布《愛美麗狂想曲》將於12月14日晚上8時於myTV SUPER的myTV Gold及TVB Anywhere浪漫登場，為香港及海外觀眾送上一份幸福滿滿的聖誕禮物。
■myTV SUPER用戶可免費試睇myTV Gold的《愛美麗狂想曲》首集，立即登入專區收睇，受條款及細則約束。
出席記招 ■陳豪及李佳芯出席《愛美麗狂想曲》「12.14浪漫登場」新聞發佈會。
苛刻上司 ■王麗美(李佳芯飾)第一天在天睿公關公司上班便困難重重，總裁子風(陳豪飾)脾氣古怪，要求苛刻，稍有不滿便把新助理換走，要麗美頂上。
慘被解僱 ■麗美因做錯事而被子風解僱，失意的麗美回想自己十年來為了愛情放棄事業，丈夫最終丟下自己。於是她厚著臉皮回到天睿兼要說服子風讓自己留低。
思琪幫拖 ■天睿的總監思琪(蝦頭飾)是麗美閨密，她公幹回來便馬上說服子風讓麗美留低，繼續當子風助理。
天睿拍檔 ■唐仁(蕭正楠飾)和小勇(陳瀅飾)接下婚姻介紹所的公關項目，為女歌星Lay宣傳婚禮，但Lay卻突然傳出劈腿，子風率領天睿眾人力挽狂瀾，確保她的婚禮順利進行。
疑似間諜 ■小勇與對頭公關公司的雨欣(譚凱琪飾)一拍即合，但唐仁懷疑雨欣接近小勇是另有企圖。之後小勇發現自己點子被雨欣公司抄襲，唐仁以為是雨欣所為，原來天睿另有敵對公司的間諜。
情難自禁 ■思琪和澤基(曹永廉飾)想把一夜情的事拋諸腦後，但二人路過九龍塘的時鐘酒店，又忍不住發生了關係。
浪漫重遇 ■麗美沉迷手機遊戲，因此與鄭宇(何廣沛飾)重遇，二人在公園浪漫邂逅，原來鄭宇的真正身份大有來頭。
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        《愛美麗狂想曲》由李佳芯(Ali)、陳豪、蕭正楠、陳瀅、楊詩敏(蝦頭)、曹永廉、譚凱琪、何廣沛、林凱恩等主演，是一部以女性為主的愛情喜劇，講述一班時下女性即使遇到各種問題，依然會為屬於自己的幸福而奮鬥努力。每集圍繞特定人物，帶出人生及愛情哲理。此劇是myTV SUPER首部原創劇，並安排今晚於myTV Gold點播。

        劇集以Ali飾演的王麗美為主線，十年青春流逝，離婚後重投職場，她與身邊人情場上跌跌碰碰，各自精彩。先有陳豪飾演公關公司老闆Matt，Ali就是他的貼身助理，兩人關係曖昧；最爆的一段是蕭正楠疑幻似真的Hehe情，不過真命天女卻是陳瀅，二人有不少甜蜜互動；而蝦頭和曹永廉這一對就最為大膽，劇中分別飾演playboy和playgirl，更會加入一些成人情節，二人善用喜劇元素去彌補露骨部分，做到有趣而不低俗！

Ali飾演王麗美 活出真我

近年Ali所拍攝的劇集，每一套都令觀眾留下深刻的印象，就好像《潮流教主》的紀芸芸、《巨輪II》的鍾穎、《跳躍生命線》的章蕙芯、《BB來了》的唐恬兒以及《踩過界》的Never；而今次於《愛美麗狂想曲》飾演王麗美，一個愛幻想的女性，十年來為了愛情放棄事業，丈夫卻丟下了自己，最後決定跳出Comfort Zone重投職場，走出一條自我的人生路，不為其他人而活。Ali的演技毋庸置疑，她如何活出真我，記得收看myTV Gold《愛美麗狂想曲》！

*以上提及之劇集均可於myTV SUPER重溫

**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

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