﻿李佳芯走出自我人生路 首部原創劇《愛美麗狂想曲》

《愛美麗狂想曲》由李佳芯(Ali)、陳豪、蕭正楠、陳瀅、楊詩敏(蝦頭)、曹永廉、譚凱琪、何廣沛、林凱恩等主演，是一部以女性為主的愛情喜劇，講述一班時下女性即使遇到各種問題，依然會為屬於自己的幸福而奮鬥努力。每集圍繞特定人物，帶出人生及愛情哲理。此劇是myTV SUPER首部原創劇，並安排今晚於myTV Gold點播。



劇集以Ali飾演的王麗美為主線，十年青春流逝，離婚後重投職場，她與身邊人情場上跌跌碰碰，各自精彩。先有陳豪飾演公關公司老闆Matt，Ali就是他的貼身助理，兩人關係曖昧；最爆的一段是蕭正楠疑幻似真的Hehe情，不過真命天女卻是陳瀅，二人有不少甜蜜互動；而蝦頭和曹永廉這一對就最為大膽，劇中分別飾演playboy和playgirl，更會加入一些成人情節，二人善用喜劇元素去彌補露骨部分，做到有趣而不低俗！



Ali飾演王麗美 活出真我



近年Ali所拍攝的劇集，每一套都令觀眾留下深刻的印象，就好像《潮流教主》的紀芸芸、《巨輪II》的鍾穎、《跳躍生命線》的章蕙芯、《BB來了》的唐恬兒以及《踩過界》的Never；而今次於《愛美麗狂想曲》飾演王麗美，一個愛幻想的女性，十年來為了愛情放棄事業，丈夫卻丟下了自己，最後決定跳出Comfort Zone重投職場，走出一條自我的人生路，不為其他人而活。Ali的演技毋庸置疑，她如何活出真我，記得收看myTV Gold《愛美麗狂想曲》！



*以上提及之劇集均可於myTV SUPER重溫



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