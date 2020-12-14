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胞弟出事後見到高樓大廈好驚 ﻿黎美言偕母﻿﻿睇心理醫生自救﻿

2020-12-14 列印
■黎美言好後悔工作太忙，疏忽照顧細佬感受，只知道佢喺工作同感情上都有唔開心。
■因為父母離異，近年黎美言和媽咪細佬相依為命。
■黎美言雖然欠缺危機處理經驗，但出事當日理智面對，先安頓好雙親。
■細佬追思彌撒當天，媽咪喺禮堂哭崩，Winkie攬住安慰她。
■女子跳舞組合HotCha當年有唔少fans，至今Winkie對演出仍感興趣。
■細佬過身僅幾日，黎美言憔悴地開直播教網民拉筋，靠工作嚟麻醉。
■Winkie開設的打拳課程，搞到有聲有色，不過因為租金問題，至今她堅持只租場地教班。
■自從參加完女子格鬥真人騷「G-1格鬥會」，Winkie即發展打拳事業。
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　　女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿（Harry）於10月16日從寓所高處墮下身亡。事隔個多月，Winkie才走出喪弟陰霾，但精神及心理狀態仍未平衡：「o依家好畏懼高樓大廈，就算收到媽咪嘅電話都好驚。」採訪：方騫平

場地：The [email protected]觀塘興業街

　　28歲胞弟Harry出事個多月後，黎美言語帶平靜憶述經過，強調永遠忘不了胞弟出事當天情景：「嗰朝準備同男朋友食蛋糕提前慶祝33歲生日，突然接到媽咪來電，電話入面傳嚟媽咪失控嘅尖叫聲，知道細佬墮斃，第一時間返屋企了解情形，同媽咪分開咗嘅爸爸同樣返咗去，我見到父母都好傷心，當刻忍唔住上前錫咗爸爸4啖去安慰佢，同埋理智地安排兩老離開現場，安排媽咪入住酒店。」

　　黎美言和媽咪及細佬相依為命多年，Winkie幫手湊大細佬，幫他換尿片，感情一直好好。「頭一個月好崩潰，見到高樓大廈會好驚，喺高處望落去，自然會諗『究竟感覺(墮下)會點？冇咗個最親嘅人，係咪要繼續(生存)落去？』媽咪好驚我會做傻事，我又好驚媽咪會睇唔開，我擔心到晚晚瞓得唔好，好驚電話會響。」Winkie坦言生活節奏亂晒，更要同媽咪睇心理醫生，尋求專業治療。「有至親離世，傷痛係必然，需要好長時間先可以康復。不過，呢件事教曉我學會將過去發生咗嘅事重新賦予定義，更加要關心身邊人，有情緒問題唔好怕羞恥，要去睇醫生。」

　　目前Winkie重新振作，專心打理打拳、跳舞及演藝訓練學校，又成立娛樂公司，打算以玩票性質出歌：「除非好紅，娛樂圈唔可以當做一份職業，做人要拎得起放得低，我唱歌又唔係特別好聽。」

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