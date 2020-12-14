澄清與周星馳結怨傳聞 鄭裕玲：有人加鹽加醋

娛樂圈一直有傳聞指當年還未上位的周星馳，向當家花旦鄭裕玲（DO姐）請教自己會不會紅時，遭對方批「路人甲永遠不可能成為主角」，二人因此而結怨。



DO姐日前在電台節目《Do姐有心事》環節中開腔澄清，她指周星馳擔任《430穿梭機》主持時已經非常欣賞對方，「好嘢總有人發掘，於是調咗佢出嚟戲劇組，嚟咗我哋部劇集，有時佢都會同我傾下偈，之後就有個是非出咗嚟！」她承認星爺曾問過她做演員有沒有前途，記得當時回答：「你好有potential，好有潛質，畀心機做呀咁樣，點知傳下傳下話『你不如唔好做』。」DO姐覺得當時可能有人聽到這段對話而加鹽加醋，並澄清從沒說過「路人甲永遠不可能成為主角」這句說話。



