  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 娛樂

陳嘉桓突稱同黃宗澤唔熟

2020-12-14 列印
■黃宗澤與媽咪簡單慶生。
陳嘉桓
Previous Next

　　昨日是黃宗澤（Bosco）的40歲生日，疫情嚴峻下，Bosco惟有宅在家與媽咪簡單慶生，並在社交網分享照片，見兩母子笑晒口好溫馨，他表示：「今年唯一嘅生日願望，就係大家都身體健康，世界再無疫情，大家都可以如常咁生活！」

　　至於緋聞女友陳嘉桓日前現身直播活動，被問聖誕會否約Bosco？她說︰「第四波疫情唔敢周圍走，同啲唔係咁熟嘅人都係咪交流太多喇！（將佢降級到普通朋友？）疫情下各有各忙，聖誕節咪陪屋企人囉。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd