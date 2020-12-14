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梁詠琪對新陶瓷作品愛不釋手

2020-12-14 列印
■梁詠琪趁疫情留家，不停製作陶瓷。
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　　熱愛陶藝的梁詠琪（Gigi），早前更佈置了一個「在家作品展」，吸引不少粉絲追捧，大讚她的作品如歌曲一樣療瘉，而Gigi亦樂於分享作品，昨日就一口氣在社交網分享了數件釉燒陶瓷作品，她更以愛不釋手來形容：「新作品出爐！很喜歡很喜歡很喜歡！一直很期待試用深色粗泥上淺色釉，明知泥中砂石多，拉杯過程中沙泥一直刮手……雖然磨手，不磨決心，相信一定好看的！」Gigi更分享了一張製作陶瓷時的背影照，十分有意境。

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