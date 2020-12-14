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《哲仁王后》首播收視報捷　爆大冷贏《愛的逼降》

2020-12-14 列印
■金正賢與申惠善的《哲仁王后》首播收視高開。
■申惠善飾演的王后因為麻甩佬上身，所以行為變得粗魯。
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　　由韓國型男玄彬與女星孫藝珍合演的《愛的逼降》，今年初熱爆亞洲，但其首播收視前晚被新劇《哲仁王后》追過。有份演出《愛的逼降》的男星金正賢，與女星申惠善合演的tvN新劇《哲仁王后》，前晚首播高開8.03%，比起《愛的逼降》首播6.07%足足多出近2%，令人意料之外。

　　《哲仁王后》講述由崔振赫特別出演的廚師張奉煥於青瓦台工作，因遭人陷害而跌入池中，與同時在古代掉進湖中的王后金素容互換身份，最爆笑的是高貴的王后性格變成了麻甩佬，會做出撩鼻、高叫等失禮行為；其後她更會與金正賢扮演的君王哲宗有一段情，變成了hehe戀！劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架。

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