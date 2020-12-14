《哲仁王后》首播收視報捷 爆大冷贏《愛的逼降》

由韓國型男玄彬與女星孫藝珍合演的《愛的逼降》，今年初熱爆亞洲，但其首播收視前晚被新劇《哲仁王后》追過。有份演出《愛的逼降》的男星金正賢，與女星申惠善合演的tvN新劇《哲仁王后》，前晚首播高開8.03%，比起《愛的逼降》首播6.07%足足多出近2%，令人意料之外。



《哲仁王后》講述由崔振赫特別出演的廚師張奉煥於青瓦台工作，因遭人陷害而跌入池中，與同時在古代掉進湖中的王后金素容互換身份，最爆笑的是高貴的王后性格變成了麻甩佬，會做出撩鼻、高叫等失禮行為；其後她更會與金正賢扮演的君王哲宗有一段情，變成了hehe戀！劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架。



