﻿筍盤女友 榮升千萬業主 31歲龔嘉欣 拒絕被包養

31歲龔嘉欣和33歲羅天宇最近在劇集《香港愛情故事》，首度做情侶，演一對拍拖7年因土地問題冇地方溫馨，搞到要「爆房」的拖友。劇中兩人勁多親熱牀戲，對住被動拍檔天宇，嘉欣笑指要化身「餓女」先搞得掂，好鬼尷尬。現實中兩人一樣面對土地問題，同家人租屋住的天宇，好羡慕啱啱上車買935萬樓做業主的嘉欣，嘉欣就自揭入行10多年便成功儲到7位數做小富婆。講到緋聞，天宇提到經常被拍到約會的戴祖儀，即口窒窒否認，啱啱升呢男一的他，仲斬釘截鐵話：「我唔做啲阻礙工作嘅嘢！」講到大馬緋聞男友Bryan，嘉欣表現大方，澄清只屬工作關係朋友，提到包養傳聞她更強調：「我絕對唔會，呢個我好肯定，我真係可以比你（天宇）肯定100倍。」



劇集甫開播，嘉欣和天宇便上演「爆房」戲，他們承認初次合作便要拍大量親熱戲，絕對是頂硬上，嘉欣說：「一定尷尬啦！尤其是（爆房）嗰場戲係我哋嘅服裝上，已經唔係着我哋平時casual wear，跟住又講我主動嘅。」嘉欣仲大呻，因天宇性格太被動，要演拍拖7年情侶令她有點吃力，「夾硬嚟囉！我好似『餓女』咁，不停好熱情咁樣去做，希望可以燃起佢嘅內心啦！（羅：我缺貨！）我咪主動啲囉，嗰時都真係驚人哋誤會嘅，以為我做咩事呀，係咁成日同佢講，叫佢一齊食飯。」



講到劇中人遇到的土地問題，兩人坦承都身同感受，天宇說：「我同細佬嘅目標好清晰，就係快啲諗辦法置業，買個地方，唔使再租屋呀！所以我睇劇本嘅時候，真係自己想講嘅對白，你唔需要去諗㗎！租屋定買樓係好貼地嘅對白，出街嘅時候大家都應該好有共鳴，所以希望呢啲位會吸引到觀眾。」



講戴祖儀口窒窒



天宇坦承對嘉欣年初已上車買935萬500多呎單位做業主勁羡慕，嘉欣即公開儲錢大法，「我開咗 ABC三個唔同戶口，出糧就將錢打散，因為我本身理財同數學都好差，我留一啲錢喺Ａ戶口畀自己用，唔夠先至喺B嗰度攞少少，但係C嗰個戶口係永遠唔郁㗎！而家全部Online轉來轉去啲錢好容易，咁我轉過去冇睇佢有幾多錢，就係咁樣儲到錢。（幾多歲開始？）我做Model嘅時候已經開始，我冇乜物質嘅慾望，我買完嘢冇乜感覺，就知我係唔鍾意使錢，尤其入咗行好多客有sponsor，開心可以慳到錢。」16歲初次當相機廣告模特兒，嘉欣已有5位數收入，所以10幾歲已儲到20萬，令到20幾歲已定下30歲買樓計劃，「20幾歲嘅時候偷睇過一次（C戶口），已經儲到7位數，而家層樓有500幾呎，兩個房，我好心滿意足㗎啦，我唔貪心。」原來嘉欣仲有班auntie做幕後軍師，「佢哋會分析應該攞資產幾多比例去做投資，我而家仍然揸住緊嘅，有一啲保險、基金嘅嘢，我諗第時40幾歲會幾有錢。」



聲稱現在單身的天宇，談到經常被拍到跟戴祖儀約會，他口窒窒回應，其間不停用眼神向嘉欣求救，嘉欣亦搞笑話：「你做咩望住我呀？！」他解釋只是揸車順路接送埋戴祖儀，「唔通叫人哋去坐地鐵咩，而今次影到，之前我哋一齊做啲（音樂）cover啫！」他仲話想努力工作儲錢買樓，今套劇有機會升呢男一，會好好珍惜機會，仲斬釘截鐵話：「唔拍拖啦！唔做啲阻礙工作嘅嘢！（嘉欣笑：唔好下巴輕輕呀！）」



對於有傳跟大馬男友Bryan拍拖一年後分手，嘉欣倒答得大方，講明根本冇拍拖何來分手，「佢嗰時搵我做啲活動，傳媒登嗰啲相，我經理人其實都喺度。」嘉欣坦承看到身邊朋友好似陳凱琳等，有個幸福家庭都好羡慕，希望下次拍拖就是結婚對象，不過她仍想事業再衝刺，暫時唔心急拍拖。不過講到被包養傳聞，嘉欣講明堅決拒絕，「我絕對唔會，呢個我好肯定，我真係可以比你（天宇）肯定100倍。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Real Law(嘉欣)



化妝：Herman Ng(嘉欣)



服裝：Kate spade(嘉欣)、Theory(天宇)