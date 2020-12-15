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與王子分隔兩地　Stephy搵愛犬慰藉

2020-12-15 列印
■Stephy千辛萬苦才能與愛犬合照。
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　　鄧麗欣（Stephy）與男友邱勝翊（王子）因為疫情而分隔港台兩地，只能透過視像通話維繫感情，但二人仍不時隔空放閃！Stephy近日在社交網站上載與愛犬的合照，並留言說：「所謂𢯎（R）合照是咁樣的，被R的唔望鏡；R人的無左半邊面；張相鬆郁矇。3大要素齊備！大成功！」又在限時動態上載重溫ViuTV新劇《男排女將》的照片，感覺略帶孤單。

　　相反王子的生活較多姿多采，日前更大膽貼出「攬女相」，又自爆直踩上女方家中，其實王子攬實的正是當年的「黑澀會美眉」詹子晴（丫頭），二人的師兄妹友誼維繫多年！

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