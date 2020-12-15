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章子怡爆同劇男星酗酒被飛

2020-12-15 列印
■章子怡在內地節目，大爆男演員被換角一事。
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　　章子怡近日為內地節目《我就是演員》擔任導師，她在節目中爆料，指有一位男演員因酗酒導致神經受損無法正常演戲，最終被換角。章子怡在節目中透露，曾與對方在她唯一演過的電視劇中合作，對方飾演皇帝、是她的舅舅，由於對方因喝酒傷到神經，導致他無法記住對白，全程要依賴提詞版演戲、眼神空洞，最終被易角。子怡演過的劇集只有《上陽賦》，皇帝一角最後是由周一圍演出，但易角前的人選則不得而知。

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