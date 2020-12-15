  • 2020年12月15日 星期二
  • 16º
  • 69%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 娛樂

栢芝次子Quintus愈大愈似霆鋒

2020-12-15 列印
■Quintus十分專心學習。
■栢芝經常在網上分享生活點滴。
Previous Next

　　張栢芝經常在社交網站分享湊仔點滴，近日她便在限時動態上載指導二仔Quintus溫習普通話的短片，只見已經10歲的他唇上汗毛頗為濃密，似乎已準備踏入青春期，而且顏值甚高，神態似足爸爸謝霆鋒。其間栢芝細心地逐句教導Quintus，其中一句更寫了：「我爸爸在客廳裏看電視，媽媽在廚房做飯……」似乎栢芝不會因為單親家庭而對提起「爸爸」一詞有任何忌諱。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd