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華仔《拆彈2》等戲院重開即上映

2020-12-15 列印
■《拆彈2》全新宣傳海報已曝光！
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　　本港爆發新冠肺炎第四波疫情後，政府宣佈再度要戲院等公眾娛樂場所暫停營業以抗疫。本港戲院停業至本月23日，劉德華和劉青雲合演新片《拆彈專家2》的電影公司昨日宣佈，該片將於本月24日、戲院重開即會上畫會影迷！

　　另外，日前有內地網紅指華仔「失約缺席」《拆彈2》有關活動而報警，該片內地發行方昨發聲明澄清，該公司及該片沒與該網紅合作商務活動。

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