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黃進林憑《熱血》撐血友病人

2020-12-15 列印
■黃進林傾力獻唱，為血友病病人打氣！
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　　樂壇新秀黃進林和胡子彤早前為香港血友病會合作宣傳片，為血友病病人打氣。

　　宣傳片中的勵志歌曲《熱血不止》由黃進林獻唱、袁敏聰作曲及作詞，該曲表達血友病人受疾病困擾，但仍可活出精采人生，黃進林說：「非常榮幸能為血友病病人打氣並送上祝福！B型血友病又稱為『聖誕節病』（以首位病人Stephen Christmas名字命名），能在聖誕節前獻唱《熱血不止》，我覺得份外有意思！」

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