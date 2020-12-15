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何超欣獲獎學金 赴清華大學深造

2020-12-15 列印
■超欣日前在上海Ball場亮相。
■超欣分享跳舞短片。
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　　現年21歲的賭王何鴻燊四房女兒何超欣，將於明年在美國麻省理工學院（MIT）畢業，她與另外3位高材生獲「蘇世民獎學金」，赴內地著名學府清華大學深造。今年有逾3600名世界各地高材生申請該獎學金，獲選者有154人，至今只有23位MIT學生考獲。

　　被網民封為「學霸」的超欣，曾被父親大讚「靚到不得了」，她日前與名模嫂嫂奚夢瑤在上海出席活動，活躍Ball場的她不時在社交網分享近況，最近更上載跳舞片段與眾同樂。圖：網上圖片

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