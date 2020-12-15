從影32年的林家棟，最近憑電影《手捲煙》首次入圍金馬最佳男主角，由於正忙於為謝賢及馮寶寶主演電影《殺出個黃昏》做後期，所以未能赴台出席頒獎典禮，最終也敗給《親愛的房客》的台灣演員莫子儀。不過，失落金馬影帝事少，日後大把機會，令家棟更愁的是受疫情影響的電影工作。日前晚上10時許，穿白恤衫、戴黑框眼鏡的林家棟現身廟街老字號四季煲仔飯，會合一名男友人共進晚餐，甫坐低他即點了一份煲仔飯和一杯至愛的「消魂凍奶茶」。
手口並用係咁講
喺嘢食未送到上枱前，原先繞手放喺枱細聽老友講嘢的家棟，好快便忍唔住「口水佬」上身，除低口罩講到七情上面，他一時碌大眼手指指、一時舉起雙手擺出「投降Pose」，直到煲仔飯嚟到都繼續Talk，見家棟長期處於肉緊狀態，偶然都講到幾勞氣，行過隱約聽到如「搞唔掂」、「唔知幾時完」等字句，相信香港再嚟第四波疫情對佢有非常大嘅影響。Non-stop傾了逾5分鐘，家棟先摷包紙巾出嚟同老友一人一張，然後低頭慢慢扒飯，其間夥計們經過撩吹水，他即展露笑容傾了兩句，非常親民。食飽撩一撩牙，未講夠的家棟又跟友人繼續坐喺店內呻，直至凌晨12點幾鋪頭拉閘，兩人先捨得離開，家棟還揸車載埋對方返屋企。
採訪：譚壹致