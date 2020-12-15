﻿戲院繼續閂 憂疫情再重擊電影業 林家棟約友飯聚呻到落閘先走

為撐電影業及新生代，「三料影帝」林家棟早前零片酬演出電影《手捲煙》，上月出席「第17屆香港亞洲電影節」開幕禮時，他更透露將為新片《雞蛋仔》再義演，仲游說同片的古天樂唔收酬勞，非常有心！無奈近日本港爆發第四波疫情，政府再度勒令關閉戲院，電影檔期霎時被打亂，《手》片能否於來年3月如期上映也是未知之數，加上拍攝受防疫政策限制，令業界一再重挫。搞開製作的家棟非常煩惱，日前趁晚上6點後禁堂食前，《頭條日報》記者就發現佢約友人到廟街食煲仔飯，食住呻皺晒眉又郁晒手相當肉緊，兩人吹到凌晨鋪頭拉閘先肯走！



從影32年的林家棟，最近憑電影《手捲煙》首次入圍金馬最佳男主角，由於正忙於為謝賢及馮寶寶主演電影《殺出個黃昏》做後期，所以未能赴台出席頒獎典禮，最終也敗給《親愛的房客》的台灣演員莫子儀。不過，失落金馬影帝事少，日後大把機會，令家棟更愁的是受疫情影響的電影工作。日前晚上10時許，穿白恤衫、戴黑框眼鏡的林家棟現身廟街老字號四季煲仔飯，會合一名男友人共進晚餐，甫坐低他即點了一份煲仔飯和一杯至愛的「消魂凍奶茶」。



手口並用係咁講



喺嘢食未送到上枱前，原先繞手放喺枱細聽老友講嘢的家棟，好快便忍唔住「口水佬」上身，除低口罩講到七情上面，他一時碌大眼手指指、一時舉起雙手擺出「投降Pose」，直到煲仔飯嚟到都繼續Talk，見家棟長期處於肉緊狀態，偶然都講到幾勞氣，行過隱約聽到如「搞唔掂」、「唔知幾時完」等字句，相信香港再嚟第四波疫情對佢有非常大嘅影響。Non-stop傾了逾5分鐘，家棟先摷包紙巾出嚟同老友一人一張，然後低頭慢慢扒飯，其間夥計們經過撩吹水，他即展露笑容傾了兩句，非常親民。食飽撩一撩牙，未講夠的家棟又跟友人繼續坐喺店內呻，直至凌晨12點幾鋪頭拉閘，兩人先捨得離開，家棟還揸車載埋對方返屋企。



採訪：譚壹致



