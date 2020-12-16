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上月閃嫁男友 39歲莊韻澄宣佈有喜

2020-12-16 列印
■莊韻澄分享黑白孕照報喜。網上圖片
■莊韻澄上月與呂成忠閃婚。資料圖片
■莊韻澄貼出腹中BB超聲波照片。網上圖片
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　　現年39歲的莊韻澄（Xenia、前名莊端兒）上月閃嫁比她年輕5載的圈外男友呂成忠（Joe），有傳Xenia是「奉子成婚」，但她當時未有回應。

　　婚後相隔一個月，Xenia昨日在社交網宣佈已懷孕的喜訊，她上載腹中BB超聲波照片及黑白照晒孕肚，並留言道：「懷着感恩又興奮的心情，要跟大家宣佈我要當媽媽了！」隨即獲張建聲、張繼聰和岑潔儀等送上祝福！

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