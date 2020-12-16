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林峯冧女粉絲　張馨月湊B監場

2020-12-16 列印
■張馨月在林峯身後推BB車急閃。
■林峯欣然與女粉絲自拍合照。
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　　在內地拍戲的林峯近日被網民攝得，老婆張馨月帶同愛女到片場「監場」接收工，當林峯為女粉絲簽名玩自拍時，張馨月就急急推着BB車閃開避免入鏡打擾，BB女則由傭人抱着。在老婆面前冧完女粉絲，林峯收工後就識做地攬老婆香肩而行。

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