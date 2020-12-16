昨日是竇驍32歲生日，超蓮笑言要男友減肥，並分享親手炮製蛋糕短片，暱稱男友做「小豆豆」的她冧笑道：「中間放了醬油，因為是我們的愛情，所以是甜的。」
竇驍32歲牛一 超蓮晒蜜照
昨日是竇驍32歲生日，超蓮笑言要男友減肥，並分享親手炮製蛋糕短片，暱稱男友做「小豆豆」的她冧笑道：「中間放了醬油，因為是我們的愛情，所以是甜的。」
警掃黃拉27「無檢疫」北姑 兩周接客3000 恐爆嫖妓群組
疫情嚴峻，尋花問柳屬高風險行為。警方在油尖區掃黃，偵破一個跨境賣淫集團，在區內七間酒店及無牌按摩院拘捕三十二人，當中二十七人為內地妓女，疑她們未經檢疫偷渡入境，警員即時將各人送檢。警方調查後估計，該批...
2020-12-16
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納指成份股剔走四中企 外交部轟美無端打壓
美國總統特朗普十一月頒佈行政命令，要求美國國民不得投資部份中國企業，指有關企業與中國軍方有關聯。對此，納斯達克（Nasdaq）指數公司昨日宣佈，將於本月二十一日起，在指數中剔除中芯國際、中國交通建設等四間中資企業。在北京，外交部回應指，措施不影響有關企業的國際投資，重申中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，敦促美國政府停止將經貿問題政治化。 納斯達克指數公司宣佈，因應美國政府的行政命令，將包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建及中國中車等四間中國企業，從指數成份股組合中剔除，措施將在本月二十一日生效。美國早前將三十五間中國公司列入黑名單，指它們受中國軍方控制，明年初起禁止美國...
2020-12-15
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《鹹蛋超人》漫畫家逝世 享壽84歲
日本成功創作《鹹蛋超人》系列及《魯邦三世》的著名漫畫作家一峰大二，上月底去世，享年八十四歲。據日媒指，有關消息是昨日於漫畫家協會的官網上宣佈。 一峰大二原名寺田國治，他於上月二十七日晚上八時○四分，因腦出血及肺炎去世。據協會宣佈，其喪葬和告別儀式將由親屬舉行。一峰大二是自二十世紀六十年代就開始創作，曾出版過漫畫《鹹蛋超人》系列、《魯邦三世》等代表作。他一九五六年以《卡拉庫裏府邸的秘密》出道。從六十年代到七十年代從事許多特攝英雄作品（例如「超人」）的漫畫化工作。二○一三年健力士世界紀錄認證，據其漫畫拍攝的《鹹蛋超人》電視劇為衍生系列劇最多的電視節目。 此外，他還獲得過日本漫畫...
2020-12-16
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頂層靚裝大戶 太子台敞亮大廳時尚優雅
何文田太子道西一帶交通便利，區內有不少老牌豪宅，今次為大家介紹的太子台，坐擁小學34名校網，現有一個特色單位放盤，面積805方呎，採用4房1套設計，連805方呎天台，附設簇新靚裝，外望開揚市景。 ...
2020-12-16
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疫苗再傳喜訊 利好投資氣氛 放水紓困在望 杜指升340點
市場觀望英國脫歐貿易談判進展，但美國新一輪紓困方案或於本周內落實，加上市場憧憬新冠疫苗有助緩和疫情，推動經濟復甦，美股繼續造好，杜指一度重上三萬點關，納指及標普500指數則繼續於高位徘徊。 杜...
2020-12-16
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罰球王踩場 水槍坐以待斃
阿仙奴英超已三連敗，士氣和信心跌入谷底，今晚聯賽快車主場鬥黑馬修咸頓，難有捧場理由。聖徒過去十輪七勝狀態大勇，又有死球專家禾特普斯壓陣，今仗有力打落水狗，二點九五倍客勝不容錯過。（Now622台周四凌晨2:00直播） 連同上輪英超地頭0:1不敵般尼，兵工廠近五輪僅一和四負，只計主場更四連敗。今仗還因為倫敦地區新冠肺炎防疫警報級別在周一升到最高的第三級，不能再開放球場予球迷入場，槍手得不到球迷現場打氣。 中後場兩將坐波監 與此同時，上場英超對敵將叉頸被逐的中場格列沙加開始停賽三場，右閘比利連亦累積五面黃牌坐波監，阿仙奴中後場實力大減，真的頭頭碰着黑。 修咸頓近十輪英超七勝兩和...
2020-12-16
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女性發病率較高 中醫防治生蛇
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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北上三日拍5廣告掘金 趁聖誕節揈錢 張栢芝連掃5舖買禮物冧仔
40歲張栢芝自2011年跟謝霆鋒離婚後，獨力湊兒子Lucas和Quintus，前年11月驚爆誕下神秘第三胎「小王子」張禮承（Marcus）。為了賺錢養家，近年栢芝都Keep住中、港兩邊走，早前她北上於...
2020-12-16
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社論——外國病毒變種 關口要死守
入冬以來，歐洲的新冠肺炎疫情迅速惡化，疫情嚴重的英國，傳出令人不安的消息。當地發現逾一千宗新變種的新冠肺炎病毒，這消息特別觸動香港人的神經，因為臨近聖誕新年，有大批香港留學生和旅居英國港人回來度假，帶來新變種病毒入境的危機，港府不能掉以輕心，事關長近一年的疫情，每一波的肇因，或多或少與當局把關不力，讓外來病毒入侵有關。 英國專家指出，病毒變種，並不出奇，至於會否更具傳染力或更危險，有待研究，港府必須跟進情況，採取應對措施。當務之急，是即時對由英國抵港人士，加以管控，消除變種病毒入境的風險，其中一個可能漏洞，是三十多間專門接收入境人士的隔離酒店，部份最快本周五運作；換言之，還...
2020-12-16
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頭號目標——甜酒杯施回馬槍
筆者在《星島馬訊》撰寫賽後速寫，在描述當日賽事偏差模式時，難免要加入主觀判斷。因為數據的準確性很視乎基數是否足夠，而谷草賽事一般只有八場，當中還要分短途和中距離，基數實在不足。因此，若一晚有五場短途賽...
2020-12-16
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