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竇驍32歲牛一 超蓮晒蜜照

2020-12-16 列印
■超蓮和竇驍在冰天雪地晒恩愛。
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　　賭王何鴻燊三房千金何超蓮，昨於社交網分享和男友竇驍的恩愛「蜜」照，並寫道：「長白山沒去成，來了一趟崇禮也不錯」，相信是身在河北張家口附近的滑雪場度假區。

　　昨日是竇驍32歲生日，超蓮笑言要男友減肥，並分享親手炮製蛋糕短片，暱稱男友做「小豆豆」的她冧笑道：「中間放了醬油，因為是我們的愛情，所以是甜的。」

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