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Gin Lee姜濤合唱互笠高帽

2020-12-16 列印
■姜濤透露和Gin Lee綵排時因扁桃腺發炎，故狀態不太好。
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　　Gin Lee（李幸倪）將於明晚於YouTube頻道，舉行一小時網上音樂會，並邀得姜濤擔任嘉賓，「姜粉」聞風紛留言表示期待！

　　Gin Lee首次同姜濤合唱，兩人均表示興奮，Gin Lee讚「姜B」靚仔兼有前途，綵排時不適亦落力唱，姜B則讚Gin Lee很親切、真人真的好靚！

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