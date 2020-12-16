袁偉豪偕妻歎外母住家菜

剛與袁偉豪結婚榮升人妻三星期的張寶兒（Bowie），在婚後翌日立刻要開工拍攝無線劇集《兒科醫生》，該劇煞科後她即重拾人妻重任，她前晚在社交網上載與老公於家中開餐的合照放閃，餐枱上擺放了六碟餸，只看相片的話，以為Bowie大晒自己是能下廚的人妻。不過，當看到她的留言後，便知道這餐飯是出自Bowie媽媽的手，她更乘機取笑媽媽：「年過半百不會煮飯，這年變廚神的媽媽，讓人鼓舞的！」



