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Mani連獲兩獎展現獨立魅力

2020-12-16 列印
■Mani與惠英紅應邀出席時尚頒獎禮。
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　　霍汶希（Mani）與惠英紅前晚應邀出席一頒獎禮，Mani獲得「年度態度女性」榮譽，她獲獎時表示獨立的女性在每個階段都很有魅力，並坦言雖然做了多年經理人，但希望可以挑戰不同「角色」，「我挑戰自己做一個製片人，然後再挑戰自己做一個母親，我希望把每一個角色都做好，不管完不完美，我一定盡力。」另外，Mani早前亦獲另一頒獎禮的「年度時尚榜樣人物」，連獲兩個獎項，Mani直言入行20多年，一直尋求變化。

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