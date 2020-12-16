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﻿北上三日拍5廣告掘金　趁聖誕節揈錢 張栢芝連掃5舖買禮物冧仔

2020-12-16 列印
吹雞拎嘢 ■買了5大袋戰利品的栢芝掛到成身都係袋，最後要兩名女職員幫手拎上車。
買車冧仔 ■二仔Quintus一向鍾意車，栢芝就選購了3架Tomica玩具車仔送畀囝囝。
踎低揀波 ■拎住個大環保袋的栢芝仲踎低逐個幻彩跳球拎上手研究，揀禮物一啲都唔求其。
買唔停手 ■去到櫃台畀錢，鍾意買嘢的栢芝望兩望又忍唔住擸多支吹泡棒及蒟蒻。
報告行蹤 ■在內衣店等待店員取貨的栢芝不停覆Message，未知是否黐身的囝囝催她返屋企交人呢？
火速入貨 ■孻仔Marcus當然都有禮物收啦，栢芝在嬰兒產品專門店逛了10分鐘便掃走大袋嘢。
繼續掃肉 ■買到一袋二袋的栢芝行到美珍香又買了一堆臘腸、豬肉乾等。
安心購物 ■最後一站去買護膚品獎勵自己，兩名職員就幫她拎住啲袋企喺門口等。
北上掘金 ■早前栢芝北上3日吸金，她一口氣拍了5個廣告，其中仲以激凸貼身「羅拉Look」上陣，可惜個腩位有啲礙眼。
B樣曝光 ■栢芝上月於社交網貼出兩歲Marcus的成長片段，令神秘B仔容貌意外曝光。
焗困港過節 以往栢芝都會帶囝囝出埠過節，好似去年他們一家便到外地過熱辣辣聖誕，惟今年疫情持續要Stay home，她唯有買大堆玩具o氹囝囝開心。
﻿北上三日拍5廣告掘金　趁聖誕節揈錢 張栢芝連掃5舖買禮物冧仔
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        40歲張栢芝自2011年跟謝霆鋒離婚後，獨力湊兒子Lucas和Quintus，前年11月驚爆誕下神秘第三胎「小王子」張禮承（Marcus）。為了賺錢養家，近年栢芝都Keep住中、港兩邊走，早前她北上於3日內一口氣拍了5個廣告，火速吸金！雖然密密接Job，但出名「廿四孝媽咪」的她唔使開工就會陪3個囝囝，以往逢過節更會一家出埠度假，惜今年疫情蔓延全球，聖誕只能焗困香港，為補償3個寶貝仔冇得周圍玩，栢芝日前就單拖到又一城狂掃玩具和零食等等聖誕禮物o氹囝囝，一口氣行足5間舖的她最終買到要Call人幫拖拎戰利品，認真誇張！

一向好識享受生活的張栢芝出名是「天生購物狂」，早年自爆試過一個月簽200萬元卡數，更於一日內買車又買樓，非常豪爽，對住3個寶貝仔自然絕不手軟，上周一（7日）趁聖誕前夕，剛於內地旋風式掘金的她，就前往又一城入貨買禮物。當日下午2時，《頭條日報》記者發現穿上一身自家品牌SeeCeciStreet運動裝、戴上黑超及口罩的栢芝，抽住個環保袋獨自在玩具反斗城揀玩具，她先執了各99蚊的3個幻彩跳球和一Pack 3個足球、籃球造型波仔，之後又拎了3架各39.9的Tomica車仔；最後去到收銀櫃台畀錢時，又忍唔住擸多支39蚊的吹泡棒和兩包各26.9蚊的蒟蒻，合共盛惠608.5元。

人人有份

隨後栢芝落到1樓的內衣專門店，估計是一早訂好款式嚟攞貨，在等待期間，她全程機不離手狂篤Message又錄音，未知是否被囝囝催返屋企呢？見貨未到，栢芝又爭分奪秒殺上2樓mothercare，並於短短10分鐘掃走大袋奶嘴、衫仔等畀Marcus。回內衣店取貨後，身上掛住4大袋戰利品的她，繼續到美珍香買臘腸、豬肉乾等，店員見她咁狼狽，仲幫手將啲嘢食塞入大環保袋中。以為栢芝打算盡興而歸，豈料在路中間企咗陣，忽然殺出兩名職員嚟幫拖，攞咗大袋ZUCCa衫給栢芝的她們，幫手拎重嘢再送她落停車場，沿途經過一間護膚品牌專門店，職員們還企喺門外等她Shopping，認真貼心。

採訪：譚壹致
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