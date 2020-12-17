與霆鋒又被指分手 ﻿王菲﻿﻿傳撻着唱K小鮮肉﻿

王菲和男友謝霆鋒2014年復合後，不時被傳分手，近日有台灣傳媒就指兩人疑情海翻波，女方更被指有陪唱K的「小鮮肉」新歡！圖：網上及資料圖片



王菲與謝霆鋒向來鮮有高調晒恩愛，霆鋒亦沒有追蹤王菲的社交網，兩個月前曾傳分手，近日有寶島傳媒爆料指兩人不敵「七年之癢」，更有指王菲身邊出現「小鮮肉」新歡Ryan，經常陪她出席聚會。消息在網上瘋傳後，有自稱王菲友人者指有關傳言是流料。



被指與王菲撻着的Ryan，據悉是追隨她多年的「鐵粉」（忠實Fans），網上曾流出他與和王菲等友人一起唱K的照片，今年10月亦曾陪王菲取回險遺失的手機。



