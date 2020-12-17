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孫慧雪否認接Job只收1000蚊

2020-12-17 列印
■阿雪昨分享性感照，並說很難取悅所有人。網上圖片
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　　孫慧雪前晚出席公開活動時，談到被指只收1000元接拍恭賀短片，她澄清參與涉事網上平台原意非商業成份，並已退出該平台，「若是1000元接拍片工作是不可能，畀髮型師都不夠！」她又稱被此事件影響工作，有大品牌重新考慮她的叫價而被擱疊合作，或將損失六位數（十萬元計），又稱平時接工作都是六位數字價位。

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