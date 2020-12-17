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靚佬湯爆粗鬧片場「聚」人

2020-12-17 列印
■靚佬湯上月在羅馬與Hayley Atwell拍攝新作。
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　　湯告魯斯最近忙於拍攝《職業特工隊》電影系列新作，並到英國、挪威及意大利多地取景，他近日在疫情再度嚴峻的英國開工期間，見到片場有兩名工作人員罔顧疫情，不遵守社交距離限制聚埋一齊，即爆粗鬧爆兩名「聚」人！英國《太陽報》取得該段靚佬湯爆粗鬧錄音，他當時亦說：「我不想再看到這樣，永遠！」

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